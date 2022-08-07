Певица Вера Брежнева намекнула на расставание с Константином Меладзе

Вера Брежнева постоянно делится своими мыслями с поклонниками в социальных сетях. После очередного поста певицы фанаты решили, что она намекнула на расставание с супругом, знаменитым композитором Константином Меладзе.

Слухи о разладе в звездной семье ходят давным-давно. Супружеская пара никак не комментарует догадки подписчиков. А не так давно исполнительница написала, что судьба так или иначе дает человеку право выбора. По мнению Веры, нужно всегда прислушиваться к своему сердцу.

«Судьба предлагает нам как минимум два варианта. Первый, который тебе нужно выбрать, и второй, который в итоге ты выбираешь. Когда мы выбираем умом, то не нужно расстраиваться, что счастья нет. Чтобы почувствовать это счастье, человеку следует идти только за своими чувствами. Я иду по позыву сердца», - отметила Брежнева.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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