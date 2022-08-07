Писатель Прилепин жестко прошелся по россиянам, которые поддерживают критикующих СВО звезд

Захар Прилепин жестко прошелся по россиянам, которые поддерживают критикующих СВО звезд. Общественный деятель решил в Телеграме прокомментировать поддержку некоторыми гражданами Российской Федерации знаменитостей, которые критикуют спецоперацию на Украине. Писатель заявил, что умы таких россиян были захвачены культурной повесткой. Они думают исключительно о собственных интересах, несмотря ни на что.

"Все просто, некоторые солидарны со звездами шоу-бизнеса, за которыми они наблюдали всю свою жизнь, и которых снова желают наблюдать. Я солидарен с мертвыми, которых никогда не видел и никогда не увижу. И это не является «стилистическими разногласиями». У меня кладбище, у вас же «эфир», «досуг. Вы не видели моих близких в гробу, я видал в гробу ваше культурное пространство", — возмутился писатель.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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