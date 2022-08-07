Пластический хирург перечислил операции 75-летней Софии Ротару

Пластический хирург рассказал о вмешательствах во внешность Софии Ротару. Максимильян Абозин перечислил операции, которые были сделаны 75-летней певице.

Если мы посмотрим на новый снимок исполнительницы в социальной сети, мы не увидим дряблой кожи и мимических морщин. Так в чем же секрет молодой внешности Народной артистки?

По словам врача, на красоту и молодость певицы повлияли не только хорошее питание, чистый воздух в деревни и правильный образ жизни.

«Такое преображение - результат SMAS-подтяжки как нижней, так и средней трети лица. Не обошлось и без эндоскопической подтяжки лба. А еще была сделана лазерная шлифовка лица», – проинформировал пластический хирург.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей