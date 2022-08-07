София Ротару вышла на связь с фанатами впервые за долгое время из деревни на Украине

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София Ротару вышла на связь с фанатами впервые за долгое время из деревни на Украине
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Фото из открытых источников

София Ротару отреклась от России и вернулась на Украину. Звезда, которой сегодня исполняется 75 лет, после долгого отсутсвия в жизни поклонников вышла на связь  в одной из соцсетей.

Почти на протяжении полугода певица молчала и не высказывалась по поводу происходящего. Но каконец-то она показала себя после долгого молчания, выразив личную позицию. Судя по всему, звезда эстрады хочет оборвать связи с Россией, где на протяжении полувека была желанной гостьей. Как подчеркнула Ротару, она является патриотом своей страны, поэтому намерена ей всячески помогать.

«Приехала в место силы, где родилась, выросла и пошла в школу. Я здесь начала петь. Маршинцы (село в Черновицкой области - прим. ред.) мне напомнили, что не нужно терять чувство причастности к родной Земле, важно ощущать связь с родиной и с тем, кто дал жизнь тебе, воспитывал и поддерживал», — написала артистка.

Скорее всего, Софию Михайловну после таких откровений не стоит ждать в РФ, хотя не так давно ее коллеги уверяли, что она вернется к российскому зрителю.

Между прочим, именинница рассказала, она не будет отмечать юбилей, поскольку "сегодня не время для празднований". Как отметила юбилярша, она молится за тех, кому тяжело и кто нуждается в помощи, а также мечтает в свой день рождения, чтобы в каждом украинском доме звучали песни о мире и любви. 

Напомним, ранее Ротару поддержала Украину, где родилась и где сейчас живет. В связи с этим депутат Дмитрий Кузнецов попросил государственные каналы народную артистку убрать из эфиров.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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