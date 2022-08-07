Сергей Соседов разочарован в Лайме Вайкуле: «Я бы ее гнал отсюда поганой метлой»

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Сергей Соседов разочарован в Лайме Вайкуле: «Я бы ее гнал отсюда поганой метлой»
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Фото из открытых источников

Сергей Соседов жестко разнес Лайму Вайкуле за выход на сцену с украинским флагом. Музыкальный критик уверен, что поведение латвийской певицы глупое, ведь она не понимает того, что сейчас на самом деле происходит в мире.

Соседов обратился к Вайкуле и попросил ее не лезть в политические вопросы: «Кажется, она уже не отдает себе отчет в том, что говорит и что делает».

Критик заявил, что без российских зрителей Лайма была бы сейчас никем. Певица, которая считает себя европейской артисткой, в Европе никому не нужна помимо россиян, которые ходят там на ее концерты.

«Говорит, что она европейская артистка. На Западе никому она не нужна, помимо русских диаспор»,- возмутился Соседов. 

Отметим, что ранее Сергей Васильевич считал Лайму очень умной и образованной, но теперь его мнение поменялось. Журналист заключил, что русский народ людбил эстрадную исполнительницу, но она не оценила этого.

«Я гнал бы ее отсюда поганой метлой», – добавил историк музыки.


Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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