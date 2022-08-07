Ургант опубликовал гневное обращение к своим противникам в Госдуме

Иван Ургнат опубликовал гневное обращение к своим противникам в Госдуме. Таким образом телеведущий отреагировал на требования уволить его с Первого канала за антивоенные высказывания.

«Я, Ургант Иван, ознакомился с материалами заседания „Группы расследования антироссийской деятельности“ и считаю ее появление необходимым в стране, а высказанные предложения своевременными и точными. С целью посодействования хочу внести несколько предложений. Первое — привлечение к ответственности лиц с антироссийской позицией и их родственников с возможностью дальнейшего отречения. Второе — для поддержки идеи „русского маккартизма“ изъять из продаж альбомы Пола Маккартни, помимо Back in USSR. Третье — освободить от заседания членов „Справедливой России — За правду“, кому в Мосгорсуде оглашают обвинительный приговор. Четвертое — аббревиатуру ГРАД преименовать и теперь называть „Группа обнаружения врагов общества“. Пятое — использовать песню «Фантазер» как гимн новосозданной группы.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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