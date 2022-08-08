Петербургский губернатор анонсировал строительство 89 новых станций метрополитена

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Петербургский губернатор анонсировал строительство 89 новых станций метрополитена
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Согласно сообщению Александра Беглова, которое петербургский губернатор опубликовал в своём телеграм-канале, в обновлённом Генплане развития Северной столицы запланировано увеличение протяжённости линий городского метрополитена на сто тридцать девять километров. Проект предусматривает открытие восьмидесяти девяти новых станций, тридцать одну из которых будут возводить в первую очередь. Напомним, в настоящее время общая протяжённость всех линий петербургской подземки составляет сто двадцать четыре километра при семидесяти двух работающих станциях.

В том же сообщении Беглов вернулся к вопросу внедрения пригородных электропоездов в систему городского транспорта, рассказав о планируемом строительстве тридцати девяти пересадочных узлов, собирающих маршруты различных видов транспорта.

Необходимо отметить, что проект петербургского Генплана опубликовали в конце минувшего месяца, а общественные обсуждения, начавшиеся 27 июля, продлятся по двадцать восьмое августа.  

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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