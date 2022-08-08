Вавилов заявил о возможном начале Японией СВО против РФ из-за военного союза с КНР

Япония будет выступать против России, если Китай, получив поддержку РФ, начнет операцию по захвату Тайваня. Об этом заявил востоковед Николай Вавилов.

Китай проводил ранее совместно с Россией учения по всему Восточно-Китайскому морю вплоть до Тайваня и до Южно-Китайского моря. В них были задействованы флот и авиация. В этих учениях основной задачей российской группировки было обеспечения прикрытия Китая с севера.

Япония негативно отреагировала на учения РФ и Китая, поскольку они проходили у островов Хоккайдо и Хонсю.

«У нас были совместные учения флота с Китаем. Мы проходили между Хоккайдо и Хонсю, это очень сильно задевало Японию. У нас стратегия строится на том, что мы для Китая северный тыл. Поставки энергоносителей заблокируются в случае масштабной операции. Мы будем основным источником энергоносителей для китайской экономики и армии», – заявил Вавилов.

По его мнению, если Китай начнет военный захват Тайваня, а Россия будет поддерживать КНР, то есть вероятность того, что Япония может начать военную операцию против России, чтобы вернуть себе острова Курильской гряды.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей