Политолог Марков назвал две причины возможного наступления ВСУ на харьковском направлении

Российский политолог Сергей Марков принадлежит к числу экспертов, которые считают, что контрнаступления ВСУ следует ожидать не в Херсоне, а на Харьковском направлении. Причем, уже в ближайшие недели. Для этого, утверждает он, имеются как минимум две причины, передает ОСН.

Первая - возвращение занятой РФ части Харьковской области под контроль Украины позволит Киеву привлечь к ответственности людей, которые пошли на сотрудничество с Россией. Это будет показательный процесс. В первую очередь для украинцев, проживающих на остальных занятых российской армией территориях.

Вторая - возвращение Украиной «оккупированной» части Харьковской области наверняка спровоцирует эффект разорвавшейся информационной бомбы. СМИ запестреют заголовками наподобие «Украина вернула контроль над ...», в обществе будет огромный резонанс.

Кроме того, полагает Марков, в случае успеха украинская армия может рассчитывать на то, что западные союзники увеличат поставки оружия.

«Ждем от ВСУ попытки сенсации. И именно в Харьковской области», – заключил Марков.

Напомним, минувшей ночью ВСУ в очередной раз ударили по Антоновскому мосту в Херсоне.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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