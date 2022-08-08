Актер Охлобыстин признался в любви к сбежавшим из России звездам

Иван Охлобыстин критикует уехавших из России артистов. Но это не помешало актеру призатся в любви звездам, сбежавшим из страны.

Актер испортил отношения с коллегами из-за своих жестких высказываний, но, видимо, решил исправить эту ситуацию. Охлобыстин заявил, что может простить всех тех знаменитостей, почитателем которых являлся до начала специальной операции. Иван имел ввиду Бориса Гребенщикова, Андрея Макаревича, Артема Троицкого, Юрия Шевчука и Земфиру.

«Я нахамил Макаревичу, хотя вскоре извинился перед ним. Возраст и заслуги их не отменял никто. Макаревича, Гребенщикова, Троицкого, Шевчука и Земфиру я всегда любил и продолжу любить», — заявила звезда кино и телевидения.

К слову, сразу после сообщения о проведении СВО Иван Охлобыстин в грубой форме высказывался об артистах, которые покинули РФ и публично осудили решение российских властей.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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