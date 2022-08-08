Беглов до сих пор не назвал объекты в Мариуполе, которые должен восстановить Петербург

Петербург поможет восстановить 29 объектов в Мариуполе, ставшем городом-побратимом Северной столицы. Об этом губернатор Александр Беглов сказал в эфире «Радио Россия Санкт-Петербург».

По словам градоначальника, он обсудил с администрацией Мариуполя ход восстановления города и результаты первого этапа, а также согласовал, что нужно сделать до начала учебного года, а что – до наступления зимы.

Однако градоначальник не упомянул, что именно за объекты будут восстановлены в городе и как именно петербургская администрация способствует этому. Как и ранее, Беглов лишь декларирует, что Петербург готов помогать, но не делится реальными результатами или хотя бы рабочими планами.

В начале июня Беглов во время подписания соглашения о побратимстве посетил Мариуполь – в ходе визита он поиграл в футбол с детьми на фоне разрушенных домов и пообещал начать «дружить школами». В соцсетях такое посещение Бегловым города расценили как «пиар» и «показуху». Кроме того, по итогам того визита губернатор пообещал построить вольеры для собак, потерявших хозяев, где животные, которых мариупольцы не хотят бросать на произвол судьбы, смогут получить ветеринарную помощь, еду и возможность найти хозяина. Но пока нет информации, исполнил ли губернатор Петербурга свое обещание.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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