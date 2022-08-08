Андрей Макаревич попросил медиков и ученых срочно проверить поведение россиян

Андрей Макаревич дал очередное интервью на одной из израильских радиостанций. Музыкант заявил, что давно не наблюдает за жизнью россиян.

После отчаяния, которое артист испытал пару месяцев назад, его не интересует ничего, связанное с Россией и ее гражданами.

По словам Макаревича, когда он разглядел метаморфозы в поведении соотечественников, его захлестнуло безразличие. Рок-певец призвал вмешаться в дело специалистам и проверить головы россиян.

«Пускай медики либо ученые разбираются в том, что происходит с этими людьми в течении сотен лет. В этом я не буду копаться», — заявил лидер «Машины времени».

Исполнитель добавил, что никогда не понимал и не поймет, как россияне могли петь хит «Не стоит прогибаться под изменчивый мир».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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