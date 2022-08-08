Доктор дал неутешительные прогнозы на счет здоровья Бориса Корчевникова

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Доктор дал неутешительные прогнозы на счет здоровья Бориса Корчевникова
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Фото из открытых источников

Доктор дал неутешительные прогнозы на счет здоровья Бориса Корчевникова. По словам врача, шансы на восстановление слуха у телеведущого невысоки.

У Корчевникова, как известно, есть проблемы со слухом. Доктор-отоларинголог решил прокомментировать состояние ведущего. По прогнозам Ивана Лескова, операция по восстановлению слуха в данном случает является очень рискованной, так как может повлечь тяжелые и невозвратимые последствия.

Как заявил эксперт, речь идет о подключении стволового имплантата в головном мозге. Под кожу пациента во время серьезного хирургического вмешательства вживляют специальное устройство, которое выполняет функцию микрофона. Но проведение подобной операции доктор назвал «сырым», поэтому вероятность успеха достаточно низкая.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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