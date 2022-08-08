Филипп Киркоров трогательно поздравил Софию Ротару с днем рождения и назвал смелым лебедем

Филипп Киркоров трогательно поздравил Софию Ротару с днем рождения. Поп-пороль написал трепетное поздравление под серией кадров в социальных сетях.

Певец выложил несколько общих фотографий с Ротару в виде красочной презентации. Снимки он сопроводил теплыми и душевными словами.

"С юбилеем тебя, Великая София Михайловна! Тебе 75! Я не верю! Ты смелая, как лебедь белая! Ценю, уважаю, дорожу нашей дружбой. Любимая, несравненная, здоровья тебе от всей души!", — написал Киркоров.

Напомним, легендарной Софии Ротару 7 августа исполнилось 75 лет. Юбилярша отметила праздник в родных краях тихо и скромно. В честь дня рождения звезда эстрады даже вышла на связь с поклонниками после длительного молчания.

По словам сына исполнительницы, мама была в довольно плохом настроении. При этом, по словам родственника знаменитости, с поздровлениями артистке звонили друзья и коллеги со всего мира.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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