Как рейдерский захват «Метростроя» остановил развитие метрополитена Петербурга

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Как рейдерский захват «Метростроя» остановил развитие метрополитена Петербурга
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

В Санкт-Петербурге планируют до 2050 года открыть 89 новых станций метро, однако планы городского правительства не вызывают доверия, так как новое предприятие «Метрострой Северной столицы» сегодня фактически живет на наследии своего предшественника АО «Метрострой» и само не сможет обеспечить качественное развитие петербургской подземки в ближайшие десятилетия. 

Губернатор Александр Беглов в своем телеграм-канале рассказал, что в проекте нового Генерального плана Петербурга, который принимается с учетом до 2050 года, уделено особое внимание развитию сети общественного транспорта. В частности, градоначальник отметил, что за этот период времени в Северной столице будет открыто 89 новых станций метро.

Однако за последние 5 лет перспективное планирование в сфере метростроения в Петербурге сократилось в 20 раз. Проектная документация по ближайшим к открытию станциям требует существенной доработки и дополнительного согласования в экспертизе. При этом специалисты новой компании АО «МСС» еще даже не начинали заниматься проектированием новых станций. Так как период разработки всего пакета проектной документации с учетом согласований занимает не менее 5 лет, то строительство новых станций метрополитена начнется не раньше 2027 года.

В настоящее время АО «МСС» фактически «паразитирует» на наработках своего предшественника – АО «Метрострой», который включает в себя как проектную документацию и технику, так и человеческий ресурс. Показательным примером может служить проходческий щит «Надежда», недавно возвращенный из Москвы в Санкт-Петербург, который «МСС» арендует у «Метростроя».

Стоит отметить, что множества проволочек, в том числе и бюрократических, по причине которых существенно замедляются темпы развития городского метрополитена, можно было избежать, однако в 2021 году правительство губернатора Александра Беглова не без участия теперь уже бывшего транспортного вице-губернатора Максима Соколова обанкротило АО «Метрострой», в результате чего управление компанией было перехвачено, а активы, включающие в себя персонал, оборудование и площадки, подготовлены для передачи «МСС». 

В экспертном сообществе ранее уже высказывались мнения, что за банкротством «Метростроя» на самом деле скрывается «рейдерский захват». В ряде СМИ отмечали, что это позволит ввести лояльные отдельным чиновником и экс-вице-губернатору Соколову компании на субподряды. Таким образом, действия представителей Смольного и нежелание отстаивать интересы жителей Северной столицы поставили на «стоп» развитие городского метрополитена. Однако ситуация могла получить более выгодное для города развитие, если бы власти Петербурга выделяли необходимое финансирование «Метрострою», который в результате подвергся «рейдерскому захвату» с стороны городских чиновников.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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