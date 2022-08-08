Молодая жена Евгения Петросяна устроила скандал, находясь в Турции

Татьяна Брухунова, которая сейчас находится в долгожданном и запланированном отдыхе в Турции, устроила скандал в Сети.

Молодая супруга Петросяна регулярно делится с подписчиками новыми красочными снимками из отпуска. После публикации очередной фотографии, одна из поклонниц нелестно высказалась о наряде 33-летней Татьяны, который ей не понравился своей откровенностью.

Брухунову это разозлило и она решила ответить обидчице, затеяв спор. Супруга Петросяна поставила на место наглого комментатора.

«Мне, например, не нравится то, что вы пришли оставляете на моей странице свой негатив. Не нравится то, что даже не поздоровались. Я на помойке, извините, себя не нашла, чтобы вести дискусии с таким человеком как вы».

Поклонники согласились с Брухановой и отметили, что у злотворки нет чувства такта.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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