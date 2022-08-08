Михалков рассказал, как беженцам из Украины попасть на концерт Меладзе в Барвихе

Режиссер Никита Михалков раскритиковал анонс предстоящего в 2023 году концерта Валерия Меладзе в Барвихе. О своем негодовании он поведал в новом выпуске программы «БесогонТВ».

Как отметил режиссер, цена билета на музыкальное мероприятие стартует от 20 тыс. рублей до 60 тысяч. Артист при этом напомнил, что выплата укариснким беженцам в настоящее время составляет 10 тыс. рублей. Михалков подсчитал, что два беженца из Украины могут совместными усилиями приобрести лишь один билет на выступление Валерия, да и то на последний ряд. Затем остается с помощью жребия определить, кто именно из них двоих увидит вживую певца.

Напомним, на концерт Валерия Меладзе в Барвихе, по предварительным данным, продано более половины билетов. Мероприятие состоится 8 марта 2023 года в зале Барвиха LV.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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