Никита Михалков заступился за группу «Би-2», выступившую на Суперкубке России

Никита Михалков попросил не осуждать рок-группу «Би-2», которая выступила на Суперкубке России в Петербурге. По мнению режиссера, «это их работа».

Михалков в авторской программе «Бесогон ТВ» напомнил слушателям об истории, произошедшей на футбольном матче между Спартаком и Зенитом.

«Помните ведь, что произошло во время выступления на Суперкубке. Коллектив известен тем, что отказался выступать под российским флагом и баннером «За президента» в Омске. Но разве можно осуждать артистов, которые после этого по чьему-то приглашению приехали. Нельзя, это их работа. Интересно мне только то, кто пригласил их», - задался вопросос Михалков.

Необходимо напомнить, что Шура и Лева подверглись резкой критике за выступление на Суперкубке РФ. Музыкантов зрители освистали и изгнали. В итоге участники «Би-2» с позором покинули стадион.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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