Опубликован список артистов-предателей, осудивших СВО, но продолжающих выступать в России

В Сети был опубликован целый список артистов-предателей, которые осудили проведение СВО, но продолжают выступать с концертами в России.

Не секрет, что многие российские звезды зарабатывают немалые деньги в России, и при этом осуждают власть и ее действия. В Сети появился список таких исполнителей и групп, которые открыто выступают против спецоперации на Украине, но при этом подпольно дают концерты и регулярно без угрызения совести организовывают гастрольные туры по российским городам.

Речь идет о коллективе «АлоэВера», московской группе «Кровосток» и музыкальной поп-группе «Кис-Кис». В список артистов-предателей, продолжающих свою концертную деательность в стране, вошли поп-рок певица Дора и рэп исполнитель Лигалайз.

Знаменитости не могут выступать на площадках Москвы и Санкт-Петербурга, но в ряде других регионов они проводят тайные выступления.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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