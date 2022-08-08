Опубликован список артистов-предателей, осудивших СВО, но продолжающих выступать в России

Сегодня адвокат Юрия Шевчука, обвиняемого по статье о дискредитации Вооружённых сил Российской Федерации, выступил в суде города Уфы с заявлением о
Согласно появившемся сегодня данным, за первые семь месяцев текущего года на Биржу труда Ленинградской области обратились двадцать две тысячи
«Город перемен» обратил внимание наситуацию с так называемым законом о «Комплексном развитии территорий» (КРТ) в Петербурге. Активисты убеждены — в
«Cпецоперацию Z» по защите Донбасса Россия может завершить использованием тактического ядерного оружия. Об этом сегодня, 5 августа, сообщила
Владимир Гундаров спрогнозировал, долго ли Владимир Зеленский сможет удерживать власть на Украине. По мненю военного эксперта, пока сохраняется
В воскресенье, 7 августа, в Петербурге произошло очередное ДТП с участием нового «лазурного» автобуса, партию которых Смольный купил в рамках
Американский миллиардер и основатель компании SpaceX выступил с предложением открыть двери тюрем и выпустить на свободу всех преступников, осуждённых
Бывший разведчик Рустем Клупов считает, что Россия может предпринять еще одну попытку наступления на Киев. Первая, напомним, была предпринята в
Западные аналитики на этой неделе заявили о том, что для настоящих европейцев был подготовлен хитрый план Владимира Путина по расколу Запада. Об этом
В Санкт-Петербурге планируют до 2050 года открыть 89 новых станций метро, однако планы городского правительства не вызывают доверия, так как новое
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