Поклонники таланта Анастасии Волочковой давненько отметили, что их любимица нередко любит скрасить свое свободное время алкоголем. Подтвердил догдаки фанатов Отар Кушанашвили.

Журналист заявил, что действительно у звезды балета есть большие проблемы со спиртными напитками и ее часто видят в состоянии алкогольного опьянения.

«Что делает она, надирается. У Волочковой есть какая-то своя стратегия, но такая стратегия к акждому не применима», - сказал Отар на Ютуб-канале.

При этом Кушанашвили добавил, что очень тепло и уважительно относится к балерине, несмотря на ее вредную привычку.

«Я ею восхищаюсь, тепло и хорошо отношусь, потому что понимаю, как ей сейчас. Хотя я не рекомендую никому и никогда идти по проторенной Настей тропинке», — заключил журналист.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей