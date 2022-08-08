Кушанашвили высказался о роскошной жизни Меладзе: «Выступлений достаточно»

Отар Кушанавшили высказался о жизни Валерия Меладзе, который публично выступил против СВО. Как рассказал на YouTube-канале «Каково?!» журналист, у исполнителя на сегодня концертов достаточно и денег, соответсвено, тоже.

В авторском шоу Отар отметил, что, несмотря на запрет гастролировать по России, Меладзе не бедствует. Недавно Валерий провел концерт в Монако. К слову, стоимость билетов составляла от 50 тыс. рублей (800 евро).

Кушанавшили подчеркнул, что даже ввиду запрета концертов исполнителя в стране, российские власти не могут запретить фанатам слушать композиции их любимца. А сам певец не будет делать каких-либо резких высказываний на тему политики.

Меладзе, который находится в «черном списке» Москвы, может жить также роскошно, как и основатель Space X Илон Маск. 57-летний Заслуженны артист заработал столько, что тратить эти деньги будут несколько поколений, заключил Кушанашвили.

«Выступлений у них, чтобы поддерживать хороший уровень жизни, предостаточно. Уровень жизни у них, кстати, очень приличный, несмотря на согласие или несогласие с правительством. Вот живут и продолжают жить», — высказался журналист.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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