Прилепин предложил пригласить на «Песню года» артистов, побывавших на Донбассе

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Прилепин предложил пригласить на «Песню года» артистов, побывавших на Донбассе
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Фото из открытых источников

Захар Прилепин предложил пригласить на «Песню года» артистов, побывавших в Донбассе. Писатель озвучил список «идеальных участников», по его мнению.

В перечне музыкантов, предложенных журналистом, оказался рок-музыкант Сергей Бобунец, участник группы «Смысловые Галлюцинации», гитарист Сергей Галанин, являющийся лидером группы «СерьГа» и автор-исполнитель Павел Кашин. Также Прилепин назвал Дмитрия Ревякина (из новосибирской группы «Калинов мост»), Вадима Самойлова из легендарного коллектива «Агата Кристи» и певца Джамбо.

«Предложил я этих интеллектуальных и самостоятельных артистов вместо непонятных каких-то раскрашенных петухов. Но наверняка никого из этих ребят на конкурс «Песня года» не позовут. Хотя большинство из них были в Донбассе», - заявил публицист.

Писатель также подметил, что вышеуказанные артисты не появятся на популярном фестивале песни из-за того, что там на протяжении 30-ти лет выступают одни и те же лица. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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