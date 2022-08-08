Режиссёр Михалков заявил, что покинувшие РФ артисты никому не нужны

Никита Михалков негативно отозвался об артистах, которые в последнее время уехали из РФ за рубеж. Режиссёр в программе «Бесогон» ТВ» заявил, что звезды, покинувшие родную страну, никому не нужны.

«Уехавших артистов никто не изгонял, самоизганные они. Они, здесь находившиеся на вершине популярности, стране нужны? Они могут что-либо дать стране, что вернут стране за то, что для них она делала? Уверен, стране и людям они не нужны», - сказал режиссёр .

Михалков добавил, что опальные знаменитости из шоу-бизнеса важны лишь для той части элиты, которая с их помощью добивалась личных интересов, не имеющих никакого отношения к интересам нашей страны.

Знаменитостей, решивших после начала спецоперации покинуть РФ, которая их поила и кормила, раскритиковали их коллеги. Но в этой ситуации, по мнению некоторых звезд, есть положительные моменты. К примеру взять, после отъезда у оставшихся в России артистов появилось намного больше работы, а дышать им стало свободнее.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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