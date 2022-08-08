Собчак о Канделаки: «Человек столько денег из Газпром-медиа тащит на брючки и жакетики»

Ксения Собчак в очередной раз съязвила в адрес своей коллеги. Журналистка, которой никак не дает покоя Тина Канделаки, затроллила ведущую за ее стить в одежде.

Светская львица не забывает лишний раз о себе напомнить скандальными выходками. На этот раз досталось стилисту Тины. Ксения Анатольевна отреагировала на фото Канделаки с Дмитрием Артюховым, который является губернатором Ямало-Ненецкого округа. Ксюша заявила, что у ведущей все очень плохо со стилем и после смены стилиста она не стала выглядеть лучше.

«Человек тащит из Газпром-медиа столько денег на коротенькие брючки и яркие жакетики, но плохо вам. Вы завидуете ее грации и красоте, как и Собчак», — прокомментировала она.





Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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