Украинские победители «Евровидения 2022» отказались петь с российским диджеем на одной сцене

Украинская группа Kalush Orchestra, которая стала победителем «Евровидения 2022», отказалась выступать на одной сцене из российским диджеем. Участники коллектива потребовали от организаторов Sea Dance Festival (фестивать в Черногории) исключить из программы Нину Кравец.

Об этом украинские музыканты написали в соцсети Инстаграм: «Через месяц мы планировали выступить на одном музыкальном фестивале. Но вдруг на него пригласили какую-то певицу российскую. Это полная шляпа.»

«Мы написали организаторам, чтобы ее оттуда убрали. Если ничего из этого не получится, мы отказываемся выступать», - сообщил фронтмен реп-группы Олег Пасюк.

Отметим, что диджея из России ранее трижды "отменили" на американских и европейских фестивалях. Нину Кравиц обвинили в "симпатии к Путину".

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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