Сегодня адвокат Юрия Шевчука, обвиняемого по статье о дискредитации Вооружённых сил Российской Федерации, выступил в суде города Уфы с заявлением о
Согласно появившемся сегодня данным, за первые семь месяцев текущего года на Биржу труда Ленинградской области обратились двадцать две тысячи
«Город перемен» обратил внимание наситуацию с так называемым законом о «Комплексном развитии территорий» (КРТ) в Петербурге. Активисты убеждены — в
«Cпецоперацию Z» по защите Донбасса Россия может завершить использованием тактического ядерного оружия. Об этом сегодня, 5 августа, сообщила
Владимир Гундаров спрогнозировал, долго ли Владимир Зеленский сможет удерживать власть на Украине. По мненю военного эксперта, пока сохраняется
В воскресенье, 7 августа, в Петербурге произошло очередное ДТП с участием нового «лазурного» автобуса, партию которых Смольный купил в рамках
Американский миллиардер и основатель компании SpaceX выступил с предложением открыть двери тюрем и выпустить на свободу всех преступников, осуждённых
В Санкт-Петербурге планируют до 2050 года открыть 89 новых станций метро, однако планы городского правительства не вызывают доверия, так как новое
Бывший разведчик Рустем Клупов считает, что Россия может предпринять еще одну попытку наступления на Киев. Первая, напомним, была предпринята в
Согласно сообщению Александра Беглова, которое петербургский губернатор опубликовал в своём телеграм-канале, в обновлённом Генплане развития Северной
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