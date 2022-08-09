Колонна из 10 высокоточных ракетных систем Himars замечена в Румынии в 85 километрах от границы с Украиной

В сети появился ролик, на котором показано перемещение военной колонны, в составе которой следовало 10 высокоточных ракетных систем Himars. Кадры были сняты в Румынии - близ города Фокшани, что всего лишь в 85 километрах от границы с Одесской областью Украины.

Ресурс avia.pro сообщает, что колонна вышла из военной базы в Констанце. Вначале шла вдоль границы с Молдовой. Затем взяла курс по направлению к еще одной области Украины - Черновицкой. На основе этого автор заметки предположил, что высокоточные ракетные системы Himars могли быть переброшены на Украину.

Следует отметить, что Румыния закупила американские РСЗО еще в 2021 году. Летом нынешнего года военнослужащие страны их впервые испытали в ходе учений Unirea 22 и Viforul 22.

Вчера США объявили об очередном пакете военной помощи Украине - на сумму в миллиард долларов. Помимо прочего вооружения, в него войдут и ракеты для высокоточных мобильных РСЗО HIMARS - их количество не называется.

В Пентагоне довольны тем, как Украина использует поставленные ранее установки. Подчеркивается, что сейчас главное - достаточное количество боеприпасов к ним.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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