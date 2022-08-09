Турция поставила Украине крупную партию бронеавтомобилей MRAP BMC Kirpi 4x4

Турция передала Вооруженным силам Украины бронеавтомобили MRAP BMC Kirpi 4x4. В поставке - 50 единиц, сообщает Телеграм-канал «Военный Осведомитель» и уточняет, что еще 150 таких броневиков будут переданы в самое ближайшее время.

В сети появилось видео, на котором показано, как украинские бойцы осматривают переданную технику, а голос за кадром информирует о том, что броневики уже отправлены на передовую.

Разработчиком Kirpi 4x4 является компания ВМС (Измир, Турция). Броневик сделан по стандарту НАТО STANAG 4569, обладает третьим уровнем бронезащиты, повышенной противоминной защитой. Его боевая масса - 16 тонн.

Главная задача машины - доставка личного состава, но он может привлекаться и для реализации других целей.

Стоит сказать, что Kirpi широко использовался Турцией во время совместных патрулирований с Россией на территории Сирии.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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