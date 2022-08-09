Литовский политик Малдейкис пригрозил уничтожить «монгольскую деревню Москву»

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Литовский политик Малдейкис пригрозил уничтожить «монгольскую деревню Москву»
Политика
Литовский политик Матас Малдейкис

Литовский политик Матас Малдейкис предостерег Китай от попытки вторжения на Тайвань. В противном случае, пригрозил он, одна всем известная «деревня» будет разрушена.

«Если монголы вторгнутся на Тайвань, мы ответим разрушением маленькой монгольской деревни под названием Москва. Великое княжество Литовское стоит рядом с Тайванем!» — сказано в публикации Матаса Малдейкиса в одной из социальных сетей.

Ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, выступая по национальному телевидению, сообщил, что решение по оплате Калининградского транзита надлежит искать российскому правительству. Вильнюс, по его словам, не должен заниматься этим. При этом глава внешнеполитического ведомства выразил сомнение в том, что Литва согласится на оплату транзита наличными деньгами.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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