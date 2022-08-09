Дочь опального Ивана Урганта продолжает публиковать провокационные фото из США

Дочь телеведущего Ивана Урганта, которая находится в США, продолжает публиковать провокационные фото, чем вызывает недоумение.

Пока опальный шоумен противостоит критике из-за своих резких высказываний против проведения ВС РФ спецоперации на Украине, его приемная дочь не перестает удивлять общественность провокационными снимками.

Эрика Кикнадзе, что греха таить, любит проводить фотосессии. Зачастую необычные и весьма откровенные фото неприятно удивляют и даже шокируют подписчиков.

На этот раз девочка не отличилась, выставив очередную порцию компрометирующих кадров. Дочь Урганта в вызывающем наряде, с ярко-красными волосами позировала перед камерами в разных позах. Весьма вульгарный для ее возраста снимок Кикнадзе подписала: «Что ты планируеш для меня сделать?»

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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