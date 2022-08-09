Юрий Шевчук раскритиковал творчество Сергея Шнурова

Лидер рок-группы ДДТ на YouTube канале "Open View TV3" резко раскритиковал Сергея Шнурова. Юрий Шевчук нелецеприятно высказался об участнике группы "Ленинград" и его творчестве.

"Никогда не нравились мне они. Давно живут. Всегда слышу очень мало музыки, очень мало рока. Там больше попсы. Хотя Николай Бердяев как-то сказал: "Наш народ склонен к хороводам и оргиям". Эти хороводы и оргии — будь-то партийные съезды или концерты "Ленинграда" —мне не по душе. Того, чего мне лично необходимо в музыке и интеллектуальном посыле, у них нет", - заявил Шевчук.

Лидер "ДДТ" также добавил, что, как он считает, есть два вида культуры. Аполлоническа культура, когда торжествует дух и светлый разум, и дионисийская культура, когда преобладает тьма и ужас. Шнурова, который ко всему прочему ругается матом на сцене, можно отнести ко второму варианту, заключил артист.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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