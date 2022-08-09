Юрист Добровинский узнал, что у Любови Успенской есть гражданство США

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Юрист Добровинский узнал, что у Любови Успенской есть гражданство США
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Фото из открытых источников

У Любови Успенской, которая уехала из России, есть гражданство США. Об этом сегодня, 9 авуста, расказал юрист Александр Добровинский.

По информации источника, 68-летняя певица является гражданкой Америки. Как заявил юрист, благодаря этому Любовь Залмановна может въезжать в Штаты когда угодно.

Добровинский не уверен в том, что артистка вернется в РФ, однако, если это произойдет, здесь ей придется довести до конца разбирательство по инциденту с избитой собакой.

Напомним, Успенская применила силу по отношению к собаке, из-за чего попала в грандиозный скандал. По мнению исполнительницы, женщина не уследила за своим четырехлапым питомцем. Хозяйка животного думала, что у ее любимца восстановится зрение, но собаке в любом случае необходимо сделать операцию.

 


Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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