Музыкант Андрей Макаревич попытался оправдаться за оскорбления россиян

Андрей Макаревич попытался оправдаться з оскорбления россиян. Музыкант отреагировал на нападки журналистов и коллег после его заявлений в сторону жителей России.

Артист заявил, что его слова как всегда вырвали из контекста.

"Бесчисленное, авторизованное цитирование обрывков из того, что я не говорил и говорил, мне напомнило почему-то один еврейский анекдот: Моня, Бах ведь это ! Что, ты подслушал? - Нет, Изя мне напел!

А давай поспорим, напишут скоро: "Макаревич себя с Бахом сравнил!" Этим он оскорбил россиян, без припева никак," - написал музыкант.

Отметим, что в последнем интервью участник «Машины времени» попросил докторов и исследователей разобраться, что на протяжении столетий происходит с головами жителей страны, чем и оскорбил россиян.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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