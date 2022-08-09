Никита Пресняков заявил о желании покинуть Россию и уехать в США

Никита Пресняков заявил о том, что хочет покинуть Россию и уехать в США. Правда, внук Пугачевой планирует вернутся назад. В Америку певец готов отправиться для гастролей.

Никита не боится критики и всегда открыто общается со своими фанатами. Как написал рок-певец в соцсетях, он мечтает поехать в Соедененные Штаты Америки. Пресняков заявил о желании отправиться в большое турне по американским городам. Главное, считает исполнитель, собрать за океаном аудиторию.

«Если бы мне предложили сейчас гастрольный тур, я бы хотел понять, будет ли он целесообразен. Это зависит напрямую от аудитории, куда ехать — мне не столь важно. Я готов везде дарить эмоции своим почитателям», — признался молодой музыкант.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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