Российский режиссер Никита Михалков в программе «Бесогон ТВ» сообщил о гибели в ДНР экс-заключенного Константина Тулинова. Юноша вызвался добровольцем и попросил руководство колонии отпустить его для участия в спецоперации ВС РФ на Украину. Парню пошли навстречу и отправили его на Донбасс, где он героически погиб 14 июля.

Корреспонденты РИА Накануне. RU отправили петербургскому бизнесмену Евгению Пригожину запрос с просьбой прокомментировать эту трагичную историю и разъяснить, связан ли он с попаданием бывших заключенных в «ЧВК Вагнера» и отправке их на Украину для участия в СВО.

«Что касается Константина Тулинова, то нет никаких сомнений, что этот парень герой, который горячо любил свою Родину. Один из персонажей фильма «Солнцепек» пожилой учитель Давид Гуревич сказал прототипу главы ЛНР: «Вы что действительно считаете, что у вас есть право решать, кому можно защищать свою землю, а кому нет?». Костя Тулинов не получил это право, он вырвал его», — цитирует слова Евгения Пригожина пресс-служба «Конкорда».

Бизнесмен добавил, что в такой непростой период поведение у людей разное — многие защищают Родину с оружием в руках или у токарного станка, другие носят Z-символику для вида, а третьи уезжают из страны. По его словам, среди тех, кто защищает свое родное государство «нет бывших заключенных или министров», только патриоты.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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