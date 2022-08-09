Пригожин процитировал персонажа "Солнцепека", рассуждая о героизме российского заключенного Тулинова на Украине

Image 16+
Пригожин процитировал персонажа "Солнцепека", рассуждая о героизме российского заключенного Тулинова на Украине
В России
Фото из открытых источников

Российский режиссер Никита Михалков в программе «Бесогон ТВ» сообщил о гибели в ДНР экс-заключенного Константина Тулинова. Юноша вызвался добровольцем и попросил руководство колонии отпустить его для участия в спецоперации ВС РФ на Украину. Парню пошли навстречу и отправили его на Донбасс, где он героически погиб 14 июля.

Корреспонденты РИА Накануне. RU отправили петербургскому бизнесмену Евгению Пригожину запрос с просьбой прокомментировать эту трагичную историю и разъяснить, связан ли он с попаданием бывших заключенных в «ЧВК Вагнера» и отправке их на Украину для участия в СВО.

«Что касается Константина Тулинова, то нет никаких сомнений, что этот парень герой, который горячо любил свою Родину. Один из персонажей фильма «Солнцепек» пожилой учитель Давид Гуревич сказал прототипу главы ЛНР: «Вы что действительно считаете, что у вас есть право решать, кому можно защищать свою землю, а кому нет?». Костя Тулинов не получил это право, он вырвал его», — цитирует слова Евгения Пригожина пресс-служба «Конкорда».

Бизнесмен добавил, что в такой непростой период поведение у людей разное — многие защищают Родину с оружием в руках или у токарного станка, другие носят Z-символику для вида, а третьи уезжают из страны. По его словам, среди тех, кто защищает свое родное государство «нет бывших заключенных или министров», только патриоты. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Пригожин процитировал персонажа "Солнцепека", рассуждая о героизме российского заключенного Тулинова на Украине

Сегодня, 14:32

Евгений Пригожин: "Если мальчик безобразничает, в русской тюрьме его через наказание делают мужчиной, а у пиндосов – женщиной"

5-08-2022, 14:15

HI Sutton: возле Севастополя задымился военный корабль

5-08-2022, 13:48

Крымский политолог Никифоров назвал сроки существования Украины

28-07-2022, 22:02

В Красноярске двум беженкам из ЛНР незаконно отказали в жилье и гражданстве

28-07-2022, 21:41

Белгородцы вновь пожаловались на громкие «хлопки» в небе

28-07-2022, 09:53

Шурпа и люля-кебаб: в воинских частях прошел День казахской кухни

27-07-2022, 10:58

MWM: Азиатские страны могут дать России оружие сильнее, чем HIMARS

25-07-2022, 12:38

Продюсер Лавров сообщил о роковой ошибке оперной певицы Нетребко

20-07-2022, 13:15

Сергей Лавров сделал заявление о ядерной войне

20-07-2022, 12:36

США поставят Эстонии ракеты ATACMS M57, чтобы превратить Санкт-Петербург в Донецк

18-07-2022, 16:03

Хакеры RaHDit слили данные о действиях ВСУ российским военным

18-07-2022, 08:57

Эксперт: Боевой робот США представляет большую опасность для Черноморского флота России

17-07-2022, 16:28

РФ может снова возобновить испытания ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник»

16-07-2022, 06:58

Зарубежные СМИ: Россия получила АПЛ К-329 «Белгород» с пугающими США беспилотниками

15-07-2022, 12:39

ВС из РФ уничтожат аэродромы ВС Польши, если ВС Украины обстреляют из РСЗО HIMARS Крымский мост

14-07-2022, 11:19

Евгений Пригожин обратился в СК РФ для возбуждения дела против журналистов «Медузы»

13-07-2022, 14:42

Popular Mechanics: Россия не имеет военных возможностей отбить Аляску

13-07-2022, 12:52

Политолог Сайгин рассказал о вероятности мобилизации и применения ядерного оружия в России

11-07-2022, 11:07

МК: Путин начал в РФ сносить «пятую колонну»

10-07-2022, 22:57

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Новые «лазурные» автобусы Смольного калечат петербуржцев
  • 7-08-2022, 15:24

Новые «лазурные» автобусы Смольного калечат петербуржцев

В воскресенье, 7 августа, в Петербурге произошло очередное ДТП с участием нового «лазурного» автобуса, партию которых Смольный купил в рамках

Как рейдерский захват «Метростроя» остановил развитие метрополитена Петербурга
  • Вчера, 13:28

Как рейдерский захват «Метростроя» остановил развитие метрополитена Петербурга

В Санкт-Петербурге планируют до 2050 года открыть 89 новых станций метро, однако планы городского правительства не вызывают доверия, так как новое

Петербургский губернатор анонсировал строительство 89 новых станций метрополитена
  • Вчера, 00:13

Петербургский губернатор анонсировал строительство 89 новых станций метрополитена

Согласно сообщению Александра Беглова, которое петербургский губернатор опубликовал в своём телеграм-канале, в обновлённом Генплане развития Северной

Ветеран разведки Клупов не исключил, что ВС РФ планируют еще одно наступление на Киев
  • 7-08-2022, 11:43

Ветеран разведки Клупов не исключил, что ВС РФ планируют еще одно наступление на Киев

Бывший разведчик Рустем Клупов считает, что Россия может предпринять еще одну попытку наступления на Киев. Первая, напомним, была предпринята в

Разгадан хитрый план Путина по расколу Европы
  • 7-08-2022, 18:34

Разгадан хитрый план Путина по расколу Европы

Западные аналитики на этой неделе заявили о том, что для настоящих европейцев был подготовлен хитрый план Владимира Путина по расколу Запада. Об этом

Беглов до сих пор не назвал объекты в Мариуполе, которые должен восстановить Петербург
  • Вчера, 20:22

Беглов до сих пор не назвал объекты в Мариуполе, которые должен восстановить Петербург

Петербург поможет восстановить 29 объектов в Мариуполе, ставшем городом-побратимом Северной столицы. Об этом губернатор Александр Беглов сказал в

Новости партнеров
Новости партнеров
«МК»: Эксперты назвали направление главного удара ВСУ в рамках наступления X
  • 7-08-2022, 14:26

«МК»: Эксперты назвали направление главного удара ВСУ в рамках наступления X

В Сети начали обсуждение информации о возможном направлении главного удара ВСУ в рамках так называемого наступления X. Как прогнозируют эксперты,

Бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис предрек Украине провал при наступлении на Херсон
  • 7-08-2022, 18:56

Бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис предрек Украине провал при наступлении на Херсон

ВСУ предрекли провал при наступлении на Херсон. Об этом сказал экс-подполковник армии США Дэниел Дэвис. По заявлению Дэвиса, проведение успешного

Вавилов заявил о возможном начале Японией СВО против РФ из-за военного союза с КНР
  • Вчера, 09:18

Вавилов заявил о возможном начале Японией СВО против РФ из-за военного союза с КНР

Япония будет выступать против России, если Китай, получив поддержку РФ, начнет операцию по захвату Тайваня. Об этом заявил востоковед Николай

Разведка Британии: РФ за месяц не продвинулась более чем на 3 км ни на одном участке Донбасса, кроме одного
  • Сегодня, 12:23

Разведка Британии: РФ за месяц не продвинулась более чем на 3 км ни на одном участке Донбасса, кроме одного

Разведка Великобритании прокомментировала ход «военной спецоперации». По утверждению британской разведслужбы, ВС РФ за 30 дней военного конфликта под