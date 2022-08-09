Татьяна Буланова выступила против закрытия ток-шоу «Прямой эфир» в России

Татьяна Буланова отреагировала на закрытие в России популярного ток-шоу «Прямой эфир». Артистка заявила, что зрителям нужны бытовые и развлекательные телепрограммы, поэтому они должны выходить в эфир.

Ранее СМИ писали о том, что некоторые программы планируют закрыть. К примеру, было решено, что популярное телешоу «Прямой эфир с Андреем Малаховым» никогда не вернется на российские экраны.

Певица призналась, что нередко являлась героиней различных проектов, хотя ей не очень хотелось на публику выносить свою личную жизнь. Буланова четко обозначила, что она против закрытия программ.

В феврале федеральными каналами РФ была перекроена сетка вещания из-за напряженных событий в стране. Из эфиров ушли все развлекательные ток-шоу, включая «Прямой эфир» и «Пусть говорят». 50-летний Андрей Малахова, у которого в связи с этим стало намного меньше работы, никак не прокомментировал эту новость.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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