Тяжелобольной Юдашкин вместе с супругой неожиданно покинули Россию

Тяжелобольной Юдашкин вместе с супругой неожиднно покинули Россию. Валентин и Марина решили улететь в Гонконг. Об этом рассказала жена модельера.

В своих социальных сетях женщина опубликовала фотоснимки, где она нянчится со своми двумя внуками Анатолием и Аркадием и Агатой-Ариэллой - долгожданной внучкой, которая совсем недавно появилсь на свет.

При этом на снимках не было онкобольного модельера, который в течении пяти лет борется с раком пищевода. Однако, как сообщила Юдашкина, в отпуск они с супругом отправились вместе.

"Мы наслаждаемся летом и внуками!", — пишет Марина.

В последнее время, по слухам, Юдашкин редко появляется на публике и чувствует себя не очень хорошо. У Валентина Абрамовича якобы рецидив рака. Впрочем, о неважном самочувствии художника можно сказать по последним фото из Московской недели моды. Модельер очень сильно осунулся и похудел.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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