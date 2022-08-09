В Белгороде снова было шумно: сработала система ПВО

Во вторник днем, 9 августа, в небе над Белгородом снова было шумно. В городе опять сработала система ПВО.

Как рассказывают очевидцы, они заметили характерные следы и сильный шум в небе. Горожане в подтверждении своих слов показали фотографии с места события.

Жители Белгорода уточняют, что около полудня раздался очень громкий звук. Гул сопровождался характерными следами в небе.

Официальные источники не давали никаких комментариев по поводу инцидента.

Напоминаем, в воскресенье, 7 августа, белгородцы сообщил о работе системы противовоздушной обороны (ПВО). Предварительно сообщается о пять запущенных боеприпасов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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