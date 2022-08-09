Внук Пугачевой Никита Пресняков резко высказался о шоу-бизнесе РФ

В воскресенье, 7 августа, в Петербурге произошло очередное ДТП с участием нового «лазурного» автобуса, партию которых Смольный купил в рамках
В Санкт-Петербурге планируют до 2050 года открыть 89 новых станций метро, однако планы городского правительства не вызывают доверия, так как новое
Согласно сообщению Александра Беглова, которое петербургский губернатор опубликовал в своём телеграм-канале, в обновлённом Генплане развития Северной
Бывший разведчик Рустем Клупов считает, что Россия может предпринять еще одну попытку наступления на Киев. Первая, напомним, была предпринята в
Петербург поможет восстановить 29 объектов в Мариуполе, ставшем городом-побратимом Северной столицы. Об этом губернатор Александр Беглов сказал в
Западные аналитики на этой неделе заявили о том, что для настоящих европейцев был подготовлен хитрый план Владимира Путина по расколу Запада. Об этом
Разведка Великобритании прокомментировала ход «военной спецоперации». По утверждению британской разведслужбы, ВС РФ за 30 дней военного конфликта под
В Сети начали обсуждение информации о возможном направлении главного удара ВСУ в рамках так называемого наступления X. Как прогнозируют эксперты,
ВСУ предрекли провал при наступлении на Херсон. Об этом сказал экс-подполковник армии США Дэниел Дэвис. По заявлению Дэвиса, проведение успешного
Япония будет выступать против России, если Китай, получив поддержку РФ, начнет операцию по захвату Тайваня. Об этом заявил востоковед Николай
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