Внук Пугачевой Никита Пресняков резко высказался о шоу-бизнесе РФ

Никита Пресняков жестко раскритиковал шоу-бизнес в РФ и назвал предателями российских артистов. Как заявил музыкант, он как будто вращается в другой индустрии.

Внук Пугачевой не считает себя частью российского шоу-бизнеса: «Я никак не отношу себя к шоу-бизнесу, и вращаюсь в другой индустрии, которую очень люблю. Все друзья из нее — искренние и душевные. Если говорить о шоу-бизнесе, то здесь следует быть весьма осторожным. Это мир, где все предают друг друга и ходят по головам. Может я не прав, мне лично так кажется», — сказал музыкант.

При этом певцу совершенно не понравилось работать с зарубежной звукозаписывающей студией.

«Это была самая обычная студия. Я и мой друг из Казахстана как-то захотели записать трек. Знакомый американец целый день работал над проектом. В конечном итоге аранжировка получилась неинтересная и очень слабая», —вспоминает участник группы MULTIVERSE.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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