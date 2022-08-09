Жителей Брянска напугал сильный шум военного самолета

Жителей Брянска не на шутку напугал шум военного самолета. Пролетело воздушное судно над Курганом Бессмертия.

Сегодня днем, 9 августа, в небе над Брянском очевидцы заметили военный самолет. Летательный аппарат находился на небольшой высоте, поэтому горожане отчетливо слышали шум от двигателей.

Как сообщил свидетель, предположительно, это был штурмовик СУ-25. Также о сильном гуле в небе над Советским районом сообщили местные жители d социльных сетях.

Стоит сказать, что брянцеввстревожили эти звуки. "Пролетел над моим домом, низко. Конечно? жутко", – написал один из очевидцев.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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