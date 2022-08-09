Журналист Дряшин попросил Агутина определиться с позицией по отношению к России

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Журналист Дряшин попросил Агутина определиться с позицией по отношению к России
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Фото из открытых источников

Леонида Агутина поросили определиться  с его позицией по отношению к России. По словам Михаила Дряшина, 54-летнему певцу пора уже перестать показывать себя шутом.

Недавно Агутин похвастался жизнью своей дочери за рубежом. Леонид отметил, что за границей живется лучше, чем в России. Жена певца также с гордостью рассказывала о наследнице, которая проживает в Майами.

Журналист Дряшин не понимает, почему автор песен так быстро переобулся, и сейчас так сильно тоскует по родине... или попросту только делает вид.

«Агутин как-то написал, что уехало не быдло, осталось в России сами знаете что. Если ему хватило некорректности похвастаться по ту сторону экрана устройством ребенка, не удивительно, что абориген просто не понимает значений слова «пошлость», - возмутился публицист.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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