Звезда «Сватов» Анна Кошмал собирает средства для помощи ВСУ среди подписчиков

Анна Кошмал собирает средства для помощи ВСУ среди своих подписчиков. Об этом украинская актриса написала в социальных сетях.

Звезда «Сватов» озвучила, что хочет собрать средства на приобретение приборов ночного видения для близкого приятеля, который вступил в ряды ВСУ.

"Я решилась. Сегодня другого выхода нет. Сбор открыт. Мне нашли необходимое устройство в Канаде. После проведения оплаты оно придет к нам примерно через недели четыре", — проинформировала Анна.

Ранее Кошмал сообщила, что она не будет больше принимать участие в съемках «Сватов», поскольку российские проекты ее больше не интересуют. Однако создатели сериала решили, что уход актрисы они обыграют в новом сезоне, который выйдет на экраны летом или осенью 2023 года.

Также знаменитость призвала своих соотечественников не слушать русские песни. Таким образом, по словам артистки, можно нанести вред экономике и культуре ненавистной России.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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