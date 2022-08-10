Леонков заявил, что Казахстан поставляет оружие на Украину через Британию

Казахстан все больше отдаляется от России и берет курс на Запад. Более того, как заявил военный эксперт Алексей Леонков, эта страна поставляет оружие Украине. Правда, не прямо. Эксперт усмотрел в этом британский след.

«Торчат британские уши», — написал он.

Разгневанный Леонков тут же добавил, что власти Казахстана, по всей видимости, забыли, какая страна спасла их от попытки государственного переворота. Но благодарности не последовало. Вместо этого Казахстан начал снабжать оружием ВСУ.

«Не верю, что Казахстан не понимает, куда пойдут эти боеприпасы... У Британии нет БТР-4 и советских 120-мм миномётов, так же как у нее нет ПТРК “Конкурс” и РСЗО “Град”, а также пушек Д-20 и Д-30. Разве это не ясно? По-моему, понятно», — заключил Леонков.

Напомним, в ходе Петербургского экономического форума президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил своему российскому коллеге Владимиру Путину, что Казахстан, вероятно, не будет признавать ЛНР и ДНР, и назвал их «квази-государствами».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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