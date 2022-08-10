Актер Евгений Миронов ошарашил громким признанием о своей карьере

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Актер Евгений Миронов ошарашил громким признанием о своей карьере
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Фото из открытых источников

Евгений Миронов ошарашил громким признанием. Актер недавно признался, что очень доволен карьерой.

Миронов заявил, что он почти всегда получал именно те роли, которые мечтал сыграть. По утверждению актера, когда появлялись различные интересные проекты, то режиссеры сами ему звонили. Но и Евгений не пренебрегал рекоммендациями и брался за любую предложенную работу.

«Я ни единого раза не пожалел о том, что где-то не снялся. Не было у меня такого, чтобы я сказал: «Черт, или я отказался, или мне не предложили роль, но я б сыграл». Такого не было ни разу», - признался Народный артист РФ.

Между прочим, 55-летний актер театра и кино на днях осудил россиян за несерьезное отношение к ЭКО. Он заявил, что отношение  большинства людей к этой процедуре сопоставимо с отношением к iPhone, а это не вещь, это жизнь.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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