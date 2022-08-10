Актер Евгений Миронов ошарашил громким признанием о своей карьере

В Санкт-Петербурге планируют до 2050 года открыть 89 новых станций метро, однако планы городского правительства не вызывают доверия, так как новое
Согласно сообщению Александра Беглова, которое петербургский губернатор опубликовал в своём телеграм-канале, в обновлённом Генплане развития Северной
Петербург поможет восстановить 29 объектов в Мариуполе, ставшем городом-побратимом Северной столицы. Об этом губернатор Александр Беглов сказал в
Западные аналитики на этой неделе заявили о том, что для настоящих европейцев был подготовлен хитрый план Владимира Путина по расколу Запада. Об этом
Разведка Великобритании прокомментировала ход «военной спецоперации». По утверждению британской разведслужбы, ВС РФ за 30 дней военного конфликта под
Российский режиссер Никита Михалков в программе «Бесогон ТВ» сообщил о гибели в ДНР экс-заключенного Константина Тулинова. Юноша вызвался
Япония будет выступать против России, если Китай, получив поддержку РФ, начнет операцию по захвату Тайваня. Об этом заявил востоковед Николай
ВСУ предрекли провал при наступлении на Херсон. Об этом сказал экс-подполковник армии США Дэниел Дэвис. По заявлению Дэвиса, проведение успешного
Российский политолог Сергей Марков принадлежит к числу экспертов, которые считают, что контрнаступления ВСУ следует ожидать не в Херсоне, а на
В сети появился ролик, на котором показано перемещение военной колонны, в составе которой следовало 10 высокоточных ракетных систем Himars. Кадры
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