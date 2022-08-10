Актеры Белый, Хаматова и Петрушевская выступят с концертами в Прибалтике

Анатолий Белый, Чулпан Хаматова выйдут на одну сцену вместе с Людмилой Петрушевской. Российские актеры выступят с концертами в Прибалтике в рамках популярного представления "Кабаре Людмилы Петрушевской". О концертном туре, который в конце августа состоится в Прибалтике, пишут в Телеграм-канале "НеМалахов".

Первое выступление состоится в Вильнюсе 21 августа. 23 августа пройдет концерт в Риге, а 31 августа этого года в Таллине. Согласно опубликованной афише, российские актеры выступят в виде чтецов. Людмила Петрушевская споет.

Стоит напомнить, что Анатолий Белый, который демонстративно ушел из театра, где работал 20 лет, 14 июня уехал из РФ. Актер и его семья живут в Израиле. Из-за рубежа звезда резко высказывается о россиянах.

Чулпан Хаматова, которая заняла антироссийскую позицию, также уехала из страны. Народная артистка, основательница благотворительного фонда «Подари жизнь», находится в Латвии.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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