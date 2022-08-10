Эдуард Радзюкевич прокомментировал слова Анны Кошмал об отношении к РФ

В Санкт-Петербурге планируют до 2050 года открыть 89 новых станций метро, однако планы городского правительства не вызывают доверия, так как новое
Согласно сообщению Александра Беглова, которое петербургский губернатор опубликовал в своём телеграм-канале, в обновлённом Генплане развития Северной
Петербург поможет восстановить 29 объектов в Мариуполе, ставшем городом-побратимом Северной столицы. Об этом губернатор Александр Беглов сказал в
Разведка Великобритании прокомментировала ход «военной спецоперации». По утверждению британской разведслужбы, ВС РФ за 30 дней военного конфликта под
Российский режиссер Никита Михалков в программе «Бесогон ТВ» сообщил о гибели в ДНР экс-заключенного Константина Тулинова. Юноша вызвался
Япония будет выступать против России, если Китай, получив поддержку РФ, начнет операцию по захвату Тайваня. Об этом заявил востоковед Николай
Российский политолог Сергей Марков принадлежит к числу экспертов, которые считают, что контрнаступления ВСУ следует ожидать не в Херсоне, а на
Накануне примерно в половине шестого утра работники супермаркета, расположенного на проспекте Ленина в Красном селе, сообщили правоохранителям о том,
В сети появился ролик, на котором показано перемещение военной колонны, в составе которой следовало 10 высокоточных ракетных систем Himars. Кадры
Депутат Руслан Шарифов предложил создать волгоградские Мальдивы из островов на Волге. Острова Сарпинский, Голодный, Спорный и Намывной, по мнению
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