Эдуард Радзюкевич прокомментировал слова Анны Кошмал об отношении к РФ

Эдуард Радзюкевич решил прокомментировать слова актрисы Анны Кошмал об отношении к РФ. Режиссер считает поведение украинской звезды непорядочным.

С началом спецоперации Кошмал захотела как можно быстрее разорвать все связи с российским коллегами. В «черный список» артистов Анна включила не только своих экранных родственников (Кравченко и Добронраова), но и Гагрину, Газманова, Баскова и других.

На выпады актрисы отреагировали далеко не все. Добронравов не захотел спорить с коллегой, а Радзюкевич, который снимал третий сезон популярного сериала, не пожелал молчать.

«Ее поведение напоминает поведение Ивана, не помнящего своего родства. Я негативно отношусь к подобного рода переворотам. Непорядочно это. Уважение больше испытываю к тем людям, которые сказали сразу, что ничего общего с РФ не имеют, поэтому уходят», – сказал кинодеятель.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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