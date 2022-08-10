Композитор Сергей Кузнецов рассказал, о чем на самом деле хит «Белые розы»

Сергей Кузнецов рассказал, о чем на самом деле песня «Белые розы». Автор хитов «Ласкового мая» поведал об этом на YouTube-канале.

«Композиция эта не о цветах, и розы здесь не при чем. Эта песня о брошенных людях, брошенных душах», - сказал композитор.

«Мы снимали этот видеоролик в кафе «Метелица», что на Арбате. Честно сказать, клип мне совсем не понравился, ни монтаж, ни съемки», - добавил он.

Кузнецов также признался, что много лет назад клипы снимали просто. С Юрием Шатуновым, к примеру, не работали хореографы, а сам ролик был сплошной импровизацией.

Напомним, Сергей Кузнецов написал легендарный хит «Белые розы» в 1986 году. Композиция, которая является визитной карточкой группы, вмиг стала известной. Под незамысловатый текст песни рыдали тысячи слушателей. Музыкальное детище Кузнецова многие годы звучит на ретрофестивалях и радиостанциях. Хит смог пережить многих критиков и даже самого исполнителя.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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