Максим Галкин решил бросить Пугачеву и уехать в Испанию

Максим Галкин решил бросить Аллу Пугачеву с детьми и уехать в Испанию. Об этом юморитс написал в микроблоге.

Галкин постоянно гастролирует по странам Европы. В октябре комик планирует выступить в Испании. 7, 9 и 10 октября Максим втретится с российскими поклонниками в Барселоне, Марбелье и Аликанте. Пост с афишами телеведущий разместил сегодня в одной из соцсетей.

В связи с этим какое-то время Алла Пугачева будет жить в разлуке с супругом. Уезжая с концертами в Литву и Эстонию, шоумен признавался, что он сильно тоскует по семье.

В ответ на признание мужа Примадонна разместила в Интернете видеоролик. Звездная мама, Гарри и Лиза, находясь на берегу Балтийского моря, передали привет Галкину.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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