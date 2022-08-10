Наташа Королева внезапно пропала и перестала выходить на связь

Наташа Королева неожиданно перестала выходить на связь с поклонниками. Певица исчезла из поля зрения сразу же после завершения продаж очередного марафона.

49-летняя артистка перестала держать связь в социальных сетях с многочисленной армией поклонников. К примеру, в Telegram-канале супруга Тарзана не появлялась более двух недель.

Такое поведение не свойственно исполнительнице, которая активно ведет свой микроблог и выкладывает не менее десяти сторис ежедневно. Королева всегда показывает свою жизнь, делает снимки и общается с подписчиками.

Отметим, после продаж нового марафона Королевой интерес к данной странице резко пропал. Не исключено, что исполнительница хита «Дельфин и русалка», которая сейчас находится в США, решила отдохнуть от публичности.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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