Новый клип группы «ДДТ» на песню «Не с вами» набрал почти миллион просмотров на YouTube

Рок-группа «ДДТ» выпустила новый клип на песню «Не с вами». Менее чем за неделю ролик, который был снят режиссером Ксенией Шуткой, набрал почти миллион просмотров на YouTube.

Композиция «Не с вами» вошла в 21 альбом рок-коллектива «Творчество в пустоте», который появился в 2021 году. Премьера хита состоялась на музыкальном фестивале «Нашествие» в 2019 году в Тверской области. Получается, что «Не с вами» — это не композиция на злобу дня и не пророчество, а вариация на вечную тему «детей и отцов». По сюжету короткометражного фильма, родители молодого курсанта и отец студентки говорят о проблемах молодого поколения. Позицию современной молодежи в ролике представляют прогулки с бутылкой по Петербургу, активное участие в протесте, побег от правоохранителей, поцелуи, вечеринки.

Картинки видеоролика напоминают кинофильм «Курьер» Шахназарова.

«По структуре действительно мы делали его похожим на монолог Владимира Меньшова из «Курьера». Главная цель - указать на сходство времен», — сказала Шутка.

Примечательно, что в новом клипе много различных мелочей, которые хочется разгадывать и рассматривать, хотя в нем нет самих музыкантов группы «ДДТ». В ролях —Николай Горшков, Павел Литов, Ангелина Мага, Томер Гольдштейн, а также Олег Алмазов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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