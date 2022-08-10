Онкобольная Анастасия Заворотнюк неожиданно вернулась на телеэкраны

Тяжелобольной Насте Заворотнюк удалось возвратиться на ТВ. Фанаты были ошарашены появлением на экранах сериала с участием актрисы театра и кино.

Речь идет о дебюте фильма «Каспий 24». Главная роль в нем принадлежит больной раком мозга артистке. Поклонники, когда увидели свою любимицу, были приятно удивлены. Часть фанатов подумала, что Настя вернулась неожиданно к съемкам. Иные почитатели решили, что популярную артистку попросту воссоздали с помощью существующих нынче современных технологий.

Но на самом деле съемки фильма состоялись 5 лет назад, в далеком 2017 г. Проект в течении довольно долгого времени находился в производстве. Выпустить сериал на экраны его создатели решили к 50-летию Заворотнюк. Они таким образом поздравили «прекрасную няню» и сделали приятный сюрприз ее преданным поклонникам.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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